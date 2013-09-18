وزير القوى العاملة يعلن مراجعة ممثلي العمال لقواعدهم للتشاور

كتب : أ ش أ منذ 24 دقيقة

أعلن كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن ممثلي العمال، طالبوا بمزيد من الدراسة والرجوع إلى قواعدهم العمالية للتشاور واستطلاع الآراء عما أسفر عنه اجتماع أمس مع القيادات العمالية على أن تعقد جلسة أخرى للتشاور صباح الأحد المقبل.

وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم، أنه تم الاتفاق على خارطة طريق لوضع الحد الأدنى للأجر مقترنة بحزمة من السياسات الاجتماعية والتشريعية يتم تنفيذها بالتزامن مع التقدم المحرز نحو تحقيق حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة لكل عمال مصر.

من جهة أخرى، كلف وزير القوى العاملة والهجرة، محاميه الشخصي الدكتور عصام الطباخ، إقامة دعوى قضائية ضد المدعو سيد جمعة، أمام محكمة جنح مصر القديمة، طالباً فيها الحكم عليه بتطبيق أحكام المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وادعى مدنياً بمبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه، وواحد مع حفظ كافة حقوق الوزير الأخرى؛ لادعائه تسجيل مكالمة هاتفية للوزير مع أحد الأشخاص ادعى فيها على غير الحقيقة أن الوزير تدخل ورتب للإطاحة ببعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.