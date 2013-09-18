أخبار عاجلة

بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال -
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا -
الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حزب القوات اللبنانية يعلن عدم مقاطعته للحوار الوطنى

Google+ Print
حزب القوات اللبنانية يعلن عدم مقاطعته للحوار الوطنى حزب القوات اللبنانية يعلن عدم مقاطعته للحوار الوطنى

أكد عضو كتلة حزب القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني النائب فادي كرم ان حزبه لن يقاطع جلسات الحوار هذه المرة.

وطالب النائب فادي كرم في تصريحات له اليوم بفصل موضوع تشكيل عن الحوار وتسهيل تشكيلها.

واتهم كرم حزب الله بنقض ما يتم الاتفاق عليه بالحوار مؤكدا على التمسك باعلان بعبدا الذي يقوم على فكرة حياد لبنان.

ويأتي هذاالموقف مناقضا لما كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد أعلنه الليلة الماضية عقب لقائه اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة من رئيس مجلس النواب لشرح مبادرته الحوارية بان تجربة حزبه مع طاولة الحوار منذ عام 2005 لم تكن مشجعة وانما كانت مضيعة للوقت لان البعض يستعملها تغطية لخطوات لاحقة تصب بعكس كل ما يسمى حوارا وطاولة حوار.

وقال جعجع ان أحدا لايمكنه أن يكون ضد الحوار في المبدأ ولكنه لا يؤيد أي حوار غير مجد ويستخدم للوصول الى غايات ومرام بعيدة كل البعد عن الأهداف النظرية الموضوعة للحوار.

وقال ان الحوار بالمبدأ غير مرفوض ولكن الحوار مع طرف يربط كل شيء بعقيدة معينة واستراتيجيات اكبر من لبنان ويعكف على تطبيقها – ويقصد حزب الله – لن يؤدي معه الى نتيجة.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول