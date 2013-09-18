حزب القوات اللبنانية يعلن عدم مقاطعته للحوار الوطنى

أكد عضو كتلة حزب القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني النائب فادي كرم ان حزبه لن يقاطع جلسات الحوار هذه المرة.

وطالب النائب فادي كرم في تصريحات له اليوم بفصل موضوع تشكيل الحكومة عن الحوار وتسهيل تشكيلها.

واتهم كرم حزب الله بنقض ما يتم الاتفاق عليه بالحوار مؤكدا على التمسك باعلان بعبدا الذي يقوم على فكرة حياد لبنان.

ويأتي هذاالموقف مناقضا لما كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد أعلنه الليلة الماضية عقب لقائه اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة من رئيس مجلس النواب لشرح مبادرته الحوارية بان تجربة حزبه مع طاولة الحوار منذ عام 2005 لم تكن مشجعة وانما كانت مضيعة للوقت لان البعض يستعملها تغطية لخطوات لاحقة تصب بعكس كل ما يسمى حوارا وطاولة حوار.

وقال جعجع ان أحدا لايمكنه أن يكون ضد الحوار في المبدأ ولكنه لا يؤيد أي حوار غير مجد ويستخدم للوصول الى غايات ومرام بعيدة كل البعد عن الأهداف النظرية الموضوعة للحوار.

وقال ان الحوار بالمبدأ غير مرفوض ولكن الحوار مع طرف يربط كل شيء بعقيدة معينة واستراتيجيات اكبر من لبنان ويعكف على تطبيقها – ويقصد حزب الله – لن يؤدي معه الى نتيجة.

ا.ش.ا