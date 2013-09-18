الجماعات المسلحة في شمال مالي تبرم اتفاقية رائدة بمبادرة من السلطات

أبرمت الجماعات المسلحة المتواجدة في شمال مالي اتفاقية رائدة أمس الثلاثاء في ختام مباحثات استمرت يومين بمبادرة من سلطات البلاد .

وذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الاربعاء أن هذه الجماعات والتى تضم التيار الوطني لتحرير أزاواد ، والمجلس الأعلى لوحدة أزاواد ، وتنسيق الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة فضلا عن التيار العربي لازاواد أبرمت إعلانا مشتركا ، حيث تعهدوا بتوحيد جهودهم لحل الازمة.

وقال:” إن هذه الجماعات أنشأت وحدة اتصال من أجل الوصول لمواقف مشتركة قبل بدء المفاوضات مع حكومة مالي” ..مشيرا إلى ان ممثلي الجماعات المسلحة قرروا عقد لقاءات أخرى خلال الاسابيع القليلة المقبلة للاعداد لمفاوضات مع دولة مالي حول الوضع وتنمية المناطق في شمال البلاد.

يذكر أن وزير الدفاع الجديد “سوميو بوبي مايجا” كان قد قام باول زيارة له في شمال البلاد لاسيما في مدن “سيفيريه” و”جاو” و”تومبكتو” وأكد أن الجيش الوطني سيعزز تواجده في الشمال وهو القرار الذي لا يدعو إلى الشك في عملية المصالحة.

ا.ش.ا