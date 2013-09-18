مواصلات دائمة للمقر الجديد لجامعة سوهاج

عقد د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة اجتماعاً موسعاً مع د. احمد علي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات ” التجارة والزراعة والتربية الرياضية” لمناقشة كيفية توفير وسائل المواصلات لأنتقال الطلاب إلي المقر الجديد للجامعة بمدينة الكوامل، وذلك حرصاً علي سلامة طلبة وطالبات الجامعة في بداية العام الدراسي الجديد .

وقد وافق رئيس الجامعة خلال الاجتماع والذي حضره أمين الجامعة المساعد والمدير العام للمدن الجامعية ومديري عام الإدارة الهندسية والسيارات علي توفير أتوبيسات من أمام بوابة الحرم الجامعي الحالي، حيث سيتم عمل دورات ذهاب وعودة حسب توقيت المحاضرات.

كما تم الاتفاق مع عدد “45″ سيارة ميكروباص لنقل الطلاب من الموقع الحالي إلي موقع الجامعة الجديد بسعر “2جنيه” للفرد، من الجدير بالذكر ان الجامعة قد نسقت مع مديرية الأمن وإدارة المرور في هذا الموضوع .