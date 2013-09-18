أخبار عاجلة

بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال -
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا -
الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مواصلات دائمة للمقر الجديد لجامعة سوهاج

  • 18
Google+ Print
مواصلات دائمة للمقر الجديد لجامعة سوهاج مواصلات دائمة للمقر الجديد لجامعة سوهاج

عقد د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة اجتماعاً موسعاً مع د. احمد علي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات ” التجارة والزراعة والتربية الرياضية” لمناقشة كيفية توفير وسائل المواصلات لأنتقال الطلاب إلي المقر الجديد للجامعة بمدينة الكوامل، وذلك حرصاً علي سلامة طلبة وطالبات الجامعة في بداية العام الدراسي الجديد .

وقد وافق رئيس الجامعة خلال الاجتماع والذي حضره أمين الجامعة المساعد والمدير العام للمدن الجامعية ومديري عام الإدارة الهندسية والسيارات علي توفير أتوبيسات من أمام بوابة الحرم الجامعي الحالي، حيث سيتم عمل دورات ذهاب وعودة حسب توقيت المحاضرات.

كما تم الاتفاق مع عدد “45″ سيارة ميكروباص لنقل الطلاب من الموقع الحالي إلي موقع الجامعة الجديد بسعر “2جنيه” للفرد، من الجدير بالذكر ان الجامعة قد نسقت مع مديرية الأمن وإدارة المرور في هذا الموضوع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا