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حريق بمحكمه قنا الابتدائية يلتهم الملفات والقضايا

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حريق بمحكمه قنا الابتدائية يلتهم الملفات والقضايا حريق بمحكمه قنا الابتدائية يلتهم الملفات والقضايا

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نشب حريق بمحكمة قنا الأبتدائيه وتسبب فى أحتراق كميه كبيره من الملفات والقضايا القديمه وتصاعد الأدخنه فى السماء .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أشارة بنشوب حريق بمحكمه قنا الأبتدائيه بمدينه قنا ، كشفت التحريات نشوب حريق بقسم الحفظ بالدور الأرضى بمحكمه قنا الأبتدائيه فأنتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق لمكان الحريق وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء فى محاوله للسيطره على الحريق قبل أمتداداه الى باقى الادوار وتكثف قوات الدفاع المدنى جهودها لإخماد الحريق ولم ينتج عن الحريق أى اصابات بين الارواح وترتب على ذلك احتراق كميات كبيره من الملفات والقضايا .

ولم يتم التعرف على اسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعه لحين احالته الى النيابه العامه لتتولى التحقيق وانتداب لجنه من المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق .

 

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