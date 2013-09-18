حقوقي أمريكي: "الجزيرة" و"سي إن إن" هوليود الإخوان

كتب : محمد البلاسي منذ 6 دقائق

اتهم زميل مركز "ديفيد هوروفيتس" الأمريكي للحريات، ريموند إبراهيم، قناتي "الجزيرة" القطرية و"سي إن إن" الأمريكية، بتعمد تقديم تقارير مفبركة لصالح تنظيم الإخوان، ما يرشحهما لنيل لقب "هوليوود الإخوان"، حسب وصفه.

ورصد إبراهيم، في مقاله على موقع "بي جي ميديا "، عددا من الفيديوهات المفبركة للقناتين، وأشار إلى مقاطع فيديو تبثها "الجزيرة" توضح أن الميت يمكن أن يعود للحياة على غرار نموذج "الزومبي" في أفلام الرعب الأمريكية، حيث يظهر أحد مؤيدي الإخوان الذي من المفترض أنه قتل على يد الجيش المصري مستلقيا وتتوسط ملابسه بقعة كبيرة من الدماء ويقوم طبيب بفحصه، وعندما يتبين أنه لا توجد به إصابة يعود الميت للحياة ويركل الطبيب بعيدا حتى لا يفتضح أمره أمام الكاميرا.

وقال الكاتب إن قناة "سي إن إن" لفقت أخبارا لتبرير التدخل العسكري في سوريا، وتبين من خلال أحد مقاطع الفيديو أن المصدر الرئيسي الذي تعتمد علية القناة، وتدعي أنه ناشط من حمص مجرد "ممثل" كاذب ومدفوع الأجر، مستشهدا بفيديو يظهر فيه "داني عبدالدايم" وهو يقوم بالاتصال بـ"سي إن إن" من مكان هادئ ثم يطلب منهم إعداد صوت الطلقات ويأمرهم بإطلاق النار وبعدها تدوي الانفجارات ويظهر في الفيديو صوت المصور قائلا "أخبرهم أن هناك عمارات منهارة وأننا نقوم بانتشال الجثث من أسفل الأنقاض".

في السياق نفسه، كشف تقرير لمركز "بيو" البحثي الأمريكي أن 76% من مصادر القصص الخبرية التي بثتها "الجزيرة أمريكا" حول سوريا مصدرها واشنطن أو نيويورك، وأن إجمالي ما تقدمه القناة من أخبار من داخل سوريا لا يتعدى 1%، كما أن 71% من أخبار شبكة "سي إن إن" عن سوريا تأتي أيضا من أمريكا.