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"السياحة" تؤكد استمرار دعم شركائها بالسوق الروسى

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"السياحة" تؤكد استمرار دعم شركائها بالسوق الروسى "السياحة" تؤكد استمرار دعم شركائها بالسوق الروسى

أعلن رئيس سلسلة فنادق Rixos العالمية والتى تملك فنادق بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، عن زيادة أعمالها وتوسيع استثماراتها بالمناطق السياحية فى ، مؤكدًا أن مصر هى مقصد أساسى لأعمال شركة الفنادق، جاء ذلك خلال لقائه بوزير السياحة هشام زعزوع، على هامش فعاليات افتتاح معرض Leisure السياحى الدولى بموسكو.

وأكد الوزير على استمرار الوزارة فى دعم شركائها فى السوق الروسى وتذليل كافة العقبات التى يواجهونها، واستعدادها لتنظيم عدد من الرحلات التعريفية التى تضم كبار منظمى الرحلات والوكلاء السياحيين فى روسيا وممثلى الصحافة الروسية، ومواصلة برامج تحفيز الطيران العارض من خلال صيغة تلائم جميع منظمى الرحلات أو من خلال المساهمة فى دعم الخدمات الأرضية بالمطارات التى تستقبل طائرات الشركات المنظمة للرحلات.

كما التقى زعزوع مع ممثلى شركتى Tez tour وnex tour ، وهما من أهم الشركات المتعاملة مع المقصد المصرى، حيث أعرب رئيس شركة Tez عن موافقته على البدء بتقديم برامج سياحية جديدة للروس، كما اقترح الوزير مثل الرحلات النيلية والرحلات الدينية، وذلك بمجرد أن يتم رفع حظر سفر السائحين الروس إلى مصر، مؤكدًا على أن عملاء الشركة لا يفضلون مقصدًا سياحيًا آخر على مصر.

كما أشار الوزير إلى أن عودة الحركة السياحية من السوق الروسى تعتمد بصورة كبيرة على تخفيف حدة تحذير السفر إلى مصر الصادر عن الخارجية الروسية أو رفعه تمامًا فى أسرع وقت، وسيرتبط ذلك بناء على قيام خبراء أمنين بزيارة المناطق السياحية فى مصر ونقل تقرير إيجابى وواقعى عن الوضع الحالى بها، وعليه سيتم فورًا البدء فى تكثيف العمل بالسوق الروسى على محورين أساسيين هما التعاون مع منظمى الرحلات شركاء المهنة، واستهداف السائحين من خلال حملة علاقات عامة وحملة إعلانية بوسائل الإعلام.

أضاف أنه من المقرر أيضًا الاستمرار فى برنامج تحفيز الطيران العارض بصيغة أكثر ملائمة للأوضاع الحالية، ومن خلال المكاتب السياحية الخارجية سيتم العمل على تنفيذ حملة علاقات عامة وحملة ترويجية تعتمد على الإعلانات الخارجية، علاوة على الإعداد لأحداث تنشيطية ضخمة وأنشطة احتفالية على مدار العام وفى مختلف الأماكن السياحية.

بينما أشارت شركة Anex إلى رغبتها فى استعادة معدلات أعمالها فى عام 2010 ثم يتم لاحقًا بدء التحرك فى إطار البرامج السياحية الجديدة المقترحة. كما أنها ستبدأ فى التوجه بأعمالها من أوكرانيا إلى مصر من خلال شركة طيران تمتلكها.

يذكر أن هشام زعزوع وزير السياحة شارك فى فعاليات افتتاح معرض Leisure السياحى الدولى، والذى يعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجارى، وتشارك فيه مصر بجناح مساحته 236 م2، وقد بدأ وزير السياحة اجتماعات مهنية وإعلامية، وذلك بحضور السفير ناصر حمدى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ناهد نظمى مدير المكتب السياحى بموسكو.

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مصر 365

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