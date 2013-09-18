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نسمة محجوب: لم أطلب الاعتذار من منى زكي بسبب "آسيا".. وشريك أحمد حلمي هو صاحب المشكلة

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نسمة محجوب: لم أطلب الاعتذار من منى زكي بسبب "آسيا".. وشريك أحمد حلمي هو صاحب المشكلة نسمة محجوب: لم أطلب الاعتذار من منى زكي بسبب "آسيا".. وشريك أحمد حلمي هو صاحب المشكلة

كتب : نورهان طلعت منذ 18 دقيقة

نفت نسمة محجوب، نجمة برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه الثامن، ما تردد بشأن طلبها الاعتذار من منى زكي وأحمد حلمي بسبب عدم غنائها تتر مسلسل "آسيا"، الذي عرض في رمضان الماضي، وذلك لعدم التزام شركة "شادوز" للإنتاج الفني بالعقد المبرم بينهما، والذي ينص على غنائها التتر، وأن شريك أحمد حلمي في الشركة هو من مضى العقد معها، وأنه المسؤول عن الإخلال به وليس أحمد حلمي أو أي طرف آخر.

وأضافت نجمة برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه الثامن، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها ليست غاضبة مما حدث لكن ما أزعجها فقط هوعدم الالتزام.

ومن ناحية أخرى، أعربت نسمة محجوب عن سعادتها باشتراكها في أوبريت "سلامتك يا " مع عدد كبير من النجوم، وأن أهم ما أعجبها به هو كلماته، وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور فور طرحه، بالإضافة إلى أغنية "قد الدنيا" التي قامت بتسجيلها مؤخرًا.

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