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وزير التجارة: إجراءات حكومية لتوفير الأسمدة اللازمة للمزارعين الموسم المقبل

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وزير التجارة: إجراءات حكومية لتوفير الأسمدة اللازمة للمزارعين الموسم المقبل وزير التجارة: إجراءات حكومية لتوفير الأسمدة اللازمة للمزارعين الموسم المقبل

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن لن تتوانى عن اتخاذ أية إجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين من اجل توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمدة للموسم المقبل، مع الالتزام الكامل بتوفير مدخلات الإنتاج المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول، لافتا إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة والتى تصل إلى 19 مليون طن يستهلك منها السوق المحلى 12 مليون طن وبين الكميات التى يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير بمشاركة الدكتور احمد جلال وزير المالية والدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير الزراعة وأسامة صالح وزير الاستثمار وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المنتجة للأسمدة العاملة فى لبحث وضع منظومة متكاملة لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة.

وأشار الوزير فى بيان له اليوم، إلى إن الاجتماع تناول أيضاً بحث وضع سياسة متكاملة لصناعة الأسمدة فى مصر تشمل مجموعة من الآليات منها زيادة خطوط الإنتاج لإتاحة المزيد من الكميات المنتجة وهو ما يحقق الوفرة ويقضى على السوق السوداء لتجارة الأسمدة والتى تضر المزارعين وكذلك زيادة الكميات المصدرة لمختلف الأسواق العالمية ولكن بشرط تلبية وسد احتياجات السوق المحلى.

وأضاف عبد النور أنه نظراً للظروف الحالية التى يمر بها الإقتصاد المصرى فإنه ليس من المعقول أن يتم إضافة أعباء جديدة على المزارعين خاصة وإنها تنعكس على المنتجات الزراعية وبالتالى زيادة الأعباء على المستهلكين، مؤكداً على ضرورة قيام الشركات المنتجة للأسمدة بدورهم الوطنى فى مساندة المزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة لسد إحتياجات السوق المحلى مع السماح بتصدير الكميات المتبقية للأسواق الخارجية.
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مصر 365

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