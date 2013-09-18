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انفراجة في موقف الجيش من خوض لقاء غانا في مصر

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انفراجة في موقف الجيش من خوض لقاء غانا في مصر انفراجة في موقف الجيش من خوض لقاء غانا في مصر

بدأت هيئة الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة الاستعلام عن الفنيين والمعدات التي يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون لنقل مباراة وغانا في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014.

وعلم FilGoal.com أن تلك الخطوة قد تكون بمثابة انفراجة في موقف القوات المسلحة من استضافة أحد ملعبي القاهرة أو برج العرب للمباراة المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن وجود اتصالات بين رئيسه جمال علام وطاهر أبو زيد وزير الرياضة مع وزيري الدفاع عبد الفتاح والداخلية محمد إبراهيم لإقامة المباراة في استاد القاهرة أو برج العرب بحضور الجماهير.

ويلزم الاتحاد الدولي نظيره المصري بتحديد ملعب مباراة لقاء الإياب في موعد أقصاه 20 سبتمبر الجاري، كما أنه يجبر المنتخبات المستضيفة على خوض مثل تلك اللقاءات بحضور الجماهير.

وهو الأمر الذي جعل المسؤولين يفكرون في إقامة المباراة خارج حدود مصر.

يُذكر أن الاتحاد الغاني أعلن عن إقامة مباراة الذهاب في كوماسي يوم 13 أكتوبر الجاري.

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فيديو اليوم السابع

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