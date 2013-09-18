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"النساجون الشرقيون" تلغي صفقة استحواذ على مصنع سجاد بتركيا

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"النساجون الشرقيون" تلغي صفقة استحواذ على مصنع سجاد بتركيا "النساجون الشرقيون" تلغي صفقة استحواذ على مصنع سجاد بتركيا
محمد فريد خميس: لا علاقة بإلغاء الصفقة بالتوتر السياسي بين القاهرة وأنقرة

كتب : أيمن صالح منذ 6 دقائق

ألغت شركة "النساجون الشرقيون" صفقة الاستحواذ على مصنع لإنتاج السجاد في تركيا، وقالت إن الخسائر الناتجة عن إلغاء المشروع تمثل ما كان متوقع تحقيقه في حال استكمال المشروع دون تأثير على نشاط الشركة.

ورفض محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الشركة، الربط بين العلاقات السياسية المتوترة بين القاهرة وأنقرة بالتراجع عن الصفقة.

وقال خميس لـ"الوطن" إن شركته كانت استحوذت على 75% من مصنع لإنتاج السجاد في تركيا لضمه للمجموعة كان بهدف اتخاذه مركزًا للبيع بأسواق تركيا والتصدير لدول أوربا المجاورة.

وحققت نتائج أعمال النساجون الشرقيون المجمعة خلال النصف الاول من العام الجارى، صافي أرباح بلغت 219.160 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح بلغت 145.403 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 50.7%.

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