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زواج المرأة فى سن متأخر يزيد من احتمالية إنجاب طفل معاق ذهنيا

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زواج المرأة فى سن متأخر يزيد من احتمالية إنجاب طفل معاق ذهنيا زواج المرأة فى سن متأخر يزيد من احتمالية إنجاب طفل معاق ذهنيا

تأمل كل امرأة أن تنجب طفلا سويا يحقق لها السعادة، وتشعر بالقلق من إنجاب طفل معاق ذهنيا، لذلك فقد أرسلت إحدى قارئات "اليوم السابع" تتسائل عن العوامل التى تؤدى لاحتمال ولادة طفل معاق ذهنيا.

أجاب عن هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد والاستشارات الوراثية، قائلا إن زواج المرأة فى سن متأخر بعد، الـ35 يؤدى لاحتمالية إنجاب طفل معاق ذهنيا، كذلك فإن زواج الأقارب كثيرا ما يؤدى إلى نفس النتيجة، كما تزيد الاحتمالات أيضا فى حالة زواج الأقارب أو وجود عيب خلقى لدى أحد الزوجين.

كما أكد يواقيم على ضرورة إجراء الفحوصات السابقة للزواج لمعرفة مدى قابلية إصابة الطفل بالإعاقة الذهنية، ويجب أن تقوم المرأة بإجراء بعض الفحوصات كالفحص بالموجات فوق الصوتية مع إمكانية فحص السائل الأمينوسى مع ضرورة أخذ عينة من المشيمة.
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