أخبار عاجلة

بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال -
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا -
الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

مسؤول عراقي: ترحيب أوروبي بمبادرة العراق حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية

Google+ Print
مسؤول عراقي: ترحيب أوروبي بمبادرة العراق حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مسؤول عراقي: ترحيب أوروبي بمبادرة العراق حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية

كتب : أ ش أ الأربعاء 18-09-2013 14:25

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، همام حمودي، اليوم، عن ترحيب البرلمان والاتحاد الأوروبي بمبادرة العراق حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

وقال حمودي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم عرض المبادرة العراقية لحل الأزمة السورية أمس، على الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في بروكسل ولاقت ترحيبا كبيرا؛ بسبب التأكيد على سلمية حل الأزمة السورية في المبادرة وحيادية العراق التي تسهم كثيرا في نجاح هذه المبادرة.

كان العراق أعلن في الخامس من سبتمبر الجاري عن مبادرة لوقف الصراع في سوريا تدعوإلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل على كامل الأراضي السورية وقطع إمدادات المال والسلاح لأطراف النزاع مع انسحاب جميع المقاتلين الأجانب.

كما تضمنت المبادرة إطلاق صندوق عربي لدعم عودة اللاجئين السوريين وإعادة إعمار سوريا وإلزام النظام السوري والمعارضة بجدول زمني لإجراء مفاوضات مباشرة بإشراف عربي ودولي مع وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة في سوريا يعقبها تداول سلمي للسلطة.

يذكر أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي همام حمودي كان وصل الاثنين الماضي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل عرض مبادرة العراق لحل الأزمة السورية على دول الاتحاد الأوروبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات