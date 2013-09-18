مسؤول عراقي: ترحيب أوروبي بمبادرة العراق حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية

كتب : أ ش أ الأربعاء 18-09-2013 14:25

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، همام حمودي، اليوم، عن ترحيب البرلمان والاتحاد الأوروبي بمبادرة العراق حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

وقال حمودي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم عرض المبادرة العراقية لحل الأزمة السورية أمس، على الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في بروكسل ولاقت ترحيبا كبيرا؛ بسبب التأكيد على سلمية حل الأزمة السورية في المبادرة وحيادية العراق التي تسهم كثيرا في نجاح هذه المبادرة.

كان العراق أعلن في الخامس من سبتمبر الجاري عن مبادرة لوقف الصراع في سوريا تدعوإلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل على كامل الأراضي السورية وقطع إمدادات المال والسلاح لأطراف النزاع مع انسحاب جميع المقاتلين الأجانب.

كما تضمنت المبادرة إطلاق صندوق عربي لدعم عودة اللاجئين السوريين وإعادة إعمار سوريا وإلزام النظام السوري والمعارضة بجدول زمني لإجراء مفاوضات مباشرة بإشراف عربي ودولي مع وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة في سوريا يعقبها تداول سلمي للسلطة.

يذكر أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي همام حمودي كان وصل الاثنين الماضي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل عرض مبادرة العراق لحل الأزمة السورية على دول الاتحاد الأوروبي.