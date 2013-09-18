سفير مصر بفلسطين: البحرية المصرية تتعامل فقط مع من ينتهك مياها الإقليمية ووفقا للقواعد

كتب : أ ش أ منذ 46 دقيقة

نفى السفير المصري بفلسطين، ياسر عثمان، أن تكون البحرية المصرية دخلت المياه الإقليمية الفلسطينية، مؤكدا أن البحرية تتعامل فقط مع من يتجاوز المياه الإقليمية المصرية ومن داخل حدودها.

وقال عثمان إن البحرية المصرية تتعامل مع من ينتهكون مياها الإقليمية ووفقا للقواعد المنظمة في حال حدوث تلك الانتهاكات، وأشار إلى أن مراكب الصيد الفلسطينية دأبت خلال الفترة الأخيرة على انتهاك المياه الإقليمية المصرية لممارسة الصيد بها، وأن البحرية المصرية تتعامل مع تلك الممارسات وفقا للقواعد فقط.

وأكد عثمان أن السلطات المصرية تهيب بالصيادين الفلسطينين توخي الحرص فيما يتعلق بالحدود وعدم تجاوزها خاصة أن المنطقة التي يتم انتهاكها من قبل الصيادين الفلسطينين تشهد وضعا أمنيا حساسا، وطالب السفير المسؤولين الفلسطينين عن مجال الصيد بالاضطلاع لمسؤولياتهم والعمل على وقف انتهاك الصيادين المستمر للمياه الإقليمية المصرية، مؤكدا حرص السلطات المصرية على الصيادين الفلسطينيين وسلامتهم.

وناشد عثمان الصيادين الفلسطينين الاستجابة الفورية لتعليمات البحرية المصرية في حال انتهاك حدودها الإقليمية والانصياع لتلك التعليمات وذلك حرصا منها على سلامة الصيادين الفلسطينين.

يذكر أن عددا من مراكب الصيد الفلسطينية تجاوزت، خلال الفترة الأخيرة، عدة مرات حدود المياه الإقليمية الفلسطينية ودخلت المياه الإقليمية المصرية بحجة ممارسة الصيد وعدم انصياع تلك المراكب لتعليمات البحرية المصرية بالعودة إلى المياه الإقليمية الفلسطينية.