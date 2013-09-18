الفصائل الفلسطينية تستنكر الاعتداءات على الممتلكات العامة في جنين

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

استنكرت الفصائل الفلسطينية في محافظة جنين، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة يوم أمس في أعقاب استشهاد الشاب إسلام الطوباسي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الفصائل، في البيان الصحفي الذي صدر اليوم، إن تكسير المركبات والاعتداء على المحال التجارية ومباني السلطة الفلسطينية وقلع الأشجار المثمرة في الشوارع من الأمور المرفوضة، ولا تليق بتضحيات جنين ومخيمها.

وأوضحت أن الاقتحام المتكرر للمخيم جاء نتيجة القرار الإسرائيلي السياسي لتنصل الاحتلال من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني من أجل عودة المنطقة إلى المربع الأمني بمقاسات إسرائيلية، خاصة أن التركيز في الآونة الأخيرة كان على المخيم والتصعيد عليه مستمر.

وثمنت القوى دور المؤسسة الأمنية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومحاربة الفوضى، داعية كل أبناء المحافظة إلى الحفاظ على وحدة الصف ووسائل الإعلام إلى محاربة الفوضى، وحرية التنقل للإعلاميين لفضح انتهاكات وعدوان قوات الاحتلال على حق الشعب الفلسطيني والتحديات التي تواجه القيادة السياسية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس.