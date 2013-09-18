الأردن يدرس إقامة أول محطة نووية بـ"عمرة" شرقي عمان

كتب : أ ش أ منذ 24 دقيقة

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، اليوم، أن بلاده، اختارت موقع أول محطة للطاقة النووية في موقع "عمرة" شرقي العاصمة عمان، وأن الاستعدادات جارية لدراسة الخصائص الفنية للموقع، وإصدار دراسة الأثر البيئي للمشروع.

وأكد طوقان، وفقا لبيان صادر عن هيئة الطاقة الذرية الأردنية وزعته اليوم في عمان، حرص المملكة على الالتزام الدقيق بمعايير السلامة والأمان النووي واختيار التكنولوجيا النووية الحديثة والآمنة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية.

وقال رئيس الهيئة في كلمة الأردن، أمام اجتماعات الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا في العاصمة النمساوية فيينا إن الأردن الآن في المراحل النهائية لاختيار التكنولوجيا النووية من خلال عرض متكامل يشمل مزود التكنولوجيا وشريكا استراتيجيا يسهم في التمويل وتدريب الكوادر البشرية الأردنية وتشغيل المحطة.

ونوه بأن مفاعلات الجيل الثالث، تمتاز بدرجة أمان عالية جدا في حين سيتم معالجة النفايات النووية وفق التقنيات والمعايير العالمية ، مؤكدا أن دراسات عالمية تجرى لإيجاد حلول جذرية لإدارة النفايات النووية بصورة آمنة.

وحول موضوع السلامة النووية، قال طوقان "إن الأردن يولي اهتماما كبيرا بموضوع السلامة والأمان النووي على المستوى الوطني من خلال إخضاع استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة لرقابة نوعية تعتمد على المعايير الدولية".

وأفاد طوقان، أن الأردن يولي أهمية كبرى لنظام الضمانات باعتباره عنصرا أساسيا في الجهود الدولية المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية، وحصر استخدام الطاقة النووية في التطبيقات السلمية، وعلى هذا الأساس وقع اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة بموجب التزاماته في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن توقيع البروتوكول الإضافي الهادف إلى توطيد نظام الضمانات الشامل.

وحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتهاالنووية لضمانات الوكالة تحقيقا لعالمية المعاهدة في المنطقة وتمهيدا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، ما يسهم بإحلال السلم والأمن.

من جانبه، قال مدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الأردنية الدكتور مجد إبراهيم الهواري "إن الأردن يتمتع بسمعة طيبة بين دول العالم الأمر الذي ينعكس إيجابا على تقديم الدعم الدولي له".

وأوضح أن هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي تطبق معايير السلامة الدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدعم المملكة من خلال العديد من المشاريع التقنية لبناء القدرات ، والتي تعتبر من أهم ركائز البرنامج النووي الأردني.