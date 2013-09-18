بعد اتصالات من "أبومازن".. مصر تفتح معبر رفح لمدة 4 ساعات حتى غد

كتب : الوطن منذ 24 دقيقة

فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة صباح اليوم، من الجانبين وذلك بعد الاتصالات وتدخلات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن؛ حيث وافقت السلطات المصرية على فتح معبر رفح من الجانبين ولمدة 4 ساعات في اليوم منذ الأربعاء وحتى غد الخميس فقط، وذلك للحالات الإنسانية وللطلاب وللمرضى الفلسطينيين.

وتم فتح المعبر وسيتم البدء في عبور الفلسطينيين من الساعة الحادية عشر وحتى الثالثة عصرًا ولمدة 4 ساعات فقط.

وصرح مصدر أمني مصري مسؤول أنه تم فتح معبر رفح البري بعد الاتصالات التي تمت بين الرئيس الفلسطيني والمسؤولين المصريين بالقاهرة وذلك للحالات الإنسانية وخاصة مع البدء في العام الدراسي الجديد مع مطلع الأسبوع الجاري.