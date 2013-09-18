"لندن" تودّع أسبوعها و.. "ميلان" تستقبله

وأخيراً، أسدل أسبوع لندن الستار على أيّامه الخمسة، التي كانت عامرة بالعروض المبهرة؛ قدّمها مصمّمو لندن الأوفياء لأسبوعهم، وعلى رأسهم "بول سميث"، إلى جانب مجموعة كبيرة من المصمّمين الشباب. ويُمكن القول إنّ هذه هي واحدة من سمات هذه العاصمة التي تتباهى بقدرتها على تفريخ المواهب وتصديرها إلى عواصم الموضة العالميّة. وفي العموم، جاء هذا الأسبوع هادئاً ومتوازناً وبعيداً بعض الشيء عن الصرعات غير المألوفة، بعد أن استوعبت لندن الدرس، وعرفت أنّ النساء بتن أكثر حاجة من أيّ وقت آخر لثياب واكسسوارات عمليّة ورصينة، تُرضي الشابات الصغيرات والنساء الناضجات على السواء.

" سيدتي نت" تابع أهمّ عروض هذا الأسبوع، وعاد إليك بأبرز ما قدّمته لندن من ملامح واتجاهات، ستكون لها بصمتها الواضحة على موسمي الربيع والصيف المقبلين، وإليك أبرزها:

• عودة قويّة لموضة السبعينات التي تعتمد على تضارب وانسجام الألوان، وعلى الاستخدام الواسع للأنسجة المرسومة والمزخرفة.

• ستزيّن الزهور في الموسم المقبل كلّ ثياب المرأة واكسسوارتها، وستظهر على شكل طبعات ملوّنة وتزيينات بارزة وحلي متنوّعة.

• سيكون صيفك لمّاعاً بامتياز، سواء على صعيد الأنسجة البراقة أو الحقائب الملوّنة أو الأحذية وبقية الاكسسوارات.

• ظهور لا يكاد يذكر للثياب القصيرة. ويبدو أنّ موضة الثياب التي تصل إلى منتصف الساق (ميدي)، وإلى الكاحل (ماكسي) ستبقى هي سيّدة الساحة.

• ظهور السراويل المستقيمة Cigarette trousers.

• ظهور الثياب والقمصان ذات القصات التي تموّه على منطقة الخصر.

• الحقائب ستكون صغيرة ومتوسّطة الحجم ومصنوعة من القماش السميك والجلد المطواع ... وقولي وداعاً للحقائب الكبيرة جداً التي تقصم الظهر.

وإليك بعضاً ممّا قدّمته لندن، بانتظار أن نتابع ما ستقدّمه مدينة "ميلان" التي بدأت بإضاءة أنوارها، وستكون لنا معها وقفات قادمة: