السبت.. وزير التنمية المحلية في "لقاء خاص" على شاشة التليفزيون المصري

كتب : انتصار حسني منذ 25 دقيقة

يستضيف برنامج "لقاء خاص"، يوم السبت المقبل على شاشة التليفزيون المصري، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ورئيس صندوق تنمية المناطق العشوائية، بعد نشرة التاسعة.

ويتناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا منها حركة المحافظين، المحليات، البيوت والعمارات المخالفة والآيلة للسقوط، والتعدي على الأراضي الزراعية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا، وقانون الإدارة المحلية.

البرنامج يرأس تحريره عبدالعزيز الحلو، رئيس البرامج الإخبارية بقطاع الأخبار، ويذاع عقب نشرة التاسعة على قنوات الأولى والفضائية المصرية والنيل الدولية.