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الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تفوز بلقب "امرأة العام 2013"

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الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تفوز بلقب "امرأة العام 2013" الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تفوز بلقب "امرأة العام 2013"

كتب : انتصار حسنى منذ 18 دقيقة

فازت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، بلقب «امرأة العام 2013»، وذلك في احتفالية «Z إبداع» التي أقامها تليفزيون «زحلة».

وحصلت ماريا على هذا اللقب لتميز مسيرتها الإعلامية، وكانت قد تنافست الإعلامية ميريام سكاف مع ماريا للحصول على اللقب، إلا أن التصويت جاء لصالح ماريا، حيث صوت لها الكثيرون من لبنان وخارجه، فقد حظيت بأصوات من الكويت والعراق والإمارات وفلسطين ومصر، وتسلمت قيثارة «Z إبداع» من محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان.

وأعربت الإعلامية اللبنانية عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم، ووصفته بأنه التكريم الأغلى إلى قلبها لأنه أتى من أهل "زحلة"، وقامت بتوجيه الشكر لللجنة المنظمة، ثم أهدت الجائزة لروح والدها وإلى شهداء الواجب في لبنان، وإلى أرواح الشهداء والثوار في سوريا.

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