أشرف غنيم: "البيجامة" وش السعد عليَّ.. وسأوظفها في "برنامج ساخر"

"غنيم": سأبدأ في تصوير "برومو" البرنامج الأسبوع المقبل وعرضه على "يوتيوب"

كتب : سهيلة حامد منذ 2 دقيقة

"البيجامة وش السعد عليا".. بهذه الكلمات، وصف أشرف غنيم، المعروف بـ"مذيع البيجامة"، والمخرج بالتلفزيون المصري، قميصه الذي ظهر به أثناء لقائه مع وزير الداخلية، عقب نجاته من حادث الاغتيال الذي كان يستهدفه، حيث لاقى قميصه الذي وصفه البعض بـ"البيجامة"، سخرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"غنيم" بعد السخرية التي نالت منه على مواقع التواصل الاجتماعي، فكر في توظيف"البيجامة" في شكل برنامج ساخر يناقش فيها معاناة الشعب المصري من التعليم، والبطالة، والغلاء.

وقال "غنيم" لـ"الوطن"، إن تصوير البرنامج، سيشمل لقاءات في الاستديو مع الشخصيات السياسية، والنشطاء، والفنانين، كما أنه سيتجول في الشارع، ويجلس مع المواطنين، ويستقل الأتوبيس ليناقش المواطنين البسطاء في أزماتهم ومعاناتهم، مؤكدًا أن جميع حلقات البرنامج سوف تتم، وهو يرتدي قميصه "البيجامة".

وتابع المخرج التلفزيوني، إنه سيبدأ تصوير "برومو" البرنامج بمساعدة المخرج عمرو الحسيني، ابتداءً من الأسبوع المقبل، متجولًا في شوارع وسط البلد، مشيرًا إلى أن "البرومو" سيذاع على موقع "يوتيوب" لرصد ردود أفعال المواطنين في البداية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاورات لعرضه على قناة "القاهرة والناس".

كما أكد أنه سوف يستعين بالتعليقات الساخرة على موقع "فيس بوك"، ويعلق عليها بطريقته الخاصة، وقال: البرنامج من فكرتي والغالبية العظمى من "الإفيهات" من تأليفي مثل "القبض على إخواني بمايوه في سيدي جابر".. "مسيرة للإخوان بجامعة الدول العربية ترتدي جلباب ميني جيب".

وختم "غنيم"، لم نستقر على اسم للبرنامج إلى الآن، وهو إما أن يكون ""البيجامة" أو "بيجامة شو"، مضيفًا: "أنا مبسوط بـ"البيجامة"، وهي "وش السعد عليا".