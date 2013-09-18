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تأييد سجن 9 نساء ورجل متهمين بالاتجار بالبشر

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تأييد سجن 9 نساء ورجل متهمين بالاتجار بالبشر تأييد سجن 9 نساء ورجل متهمين بالاتجار بالبشر

أصدرت محكمة استئناف دبي صباح اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن على 9 نساء ورجل يحملون جنسيات أوروبية، لإدانتهم بتهمة الاتجار بالبشر، إذ قاموا بإرغام فتاة على العمل في الدعارة، وتراوحت الأحكام ما بين سنتين و3 سنوات.

ويأتي الحكم تأييداً لقرار محكمة أول درجة، حيث أدين المتهمون أيضاً بتهم بحجز الفتاة بشكل غير قانوني، وإدارة منزل للدعارة.

وذكرت النيابة العامة أن 4 من المتهمين استغلوا ضعف المجني عليها، وحاجتها للعمل في موطنها، فجلبوها إلى الإمارات عن طريق إيهامها بالحصول على فرصة عمل شريفة، لكنهم استغلوها في الدعارة للحصول على مبالغ مالية لصالحهم.

وأكدت الضحية في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة أنها حضرت إلى الدولة للعمل في محل ملابس, بناء على اتفاق مع المتهمين لكنهم أرغموها على العمل في الدعارة.

وأوضحت أن المتهمين حجزوها في شقة، واعتدوا عليها بالضرب عندما رفضت العمل لصالحهم، فأصيبت بقدمها اليسرى، مبينةً أنها استطاعت الهروب من المتهمين أثناء نقلها لممارسة الدعارة مع أحد الأشخاص في أحد الفنادق.

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