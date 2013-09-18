"السيسي" يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

كتب : أحمد عبدالعظيم ووكالات الأربعاء 18-09-2013 12:44

صدق الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير2014 اعتبارًا من 25 سبتمبر الجاري.

أعلن ذلك اللواء السيد الغالي، مدير إدارة التجنيد والتعبئة في مؤتمر صحفي بمقر إدارة التجنيد للإعلان عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية والتي تشمل الشباب من حملة المؤهلات المختلفة مرحلة يناير 2014، حيث وضعت هيئة التنظيم والإدارة، الأسس والمعايير لتحقيق الاستغلال الأمثل للقوى البشرية بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الأفراد.

وقال اللواء الغالي، إن الفئات المطلوبة المؤهلات المتوسطة من مواليد أشهر يناير وفيراير ومارس عام 1994، خريجي العام الدراسي 2012. 2013، ومواليد أشهر يناير وفبراير ومارس عام 1993، وما قبلها خريجي العام الدراسي 2012 ـ 2013 والمتخلفين من سنوات سابقة.

وأضاف، إنه سيتم استقبال الشبان بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتبارًا من 25 سبتمبر الجاري، وسيتم التسجيل وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة من 8 أكتوبر، وحتى 6 نوفمبر القادمين.

وبالنسبة للمؤهلات العليا، فسيتم قبول المواليد من أول يوليو، وحتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1993 خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا حكومي وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2013 حتى آخر يوليو 2013، وخريجي كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والطب البيطري والتمريض الذين أنهوا سنة الامتياز من أول فبراير 2013، وحتى آخر يوليو 2012، والمتخلفين من سنوات سابقة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال الشبان بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 22 أكتوبر المقبل وسيتم تسجيل وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 7 نوفمبر المقبل، وحتى 26 من نفس الشهر.

وفيما يتعلق بالفئات المطلوبة من المؤهلات فوق المتوسطة، فهم: مواليد من 1 يوليو حتى 31 ديمسبر من جميع السنوات حتى عام 1993، الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2013، إضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبال الشبان بمكاتب التجنيد اعتبارا من 17 نوفمبر المقبل، وتسجيل وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة من 27 نوفمبر حتى 30 من نفس الشهر.

وآخر الفئات المطلوبة، هي من غير ذوي المؤهلات مواليد أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 1994، والمتخلفين من سنوات سابقة، وسيتم استقبال الشبان بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 نوفمبر، على أن يكون موعد التسجيل وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد من 1 ديسمبر حتى 12 من نفس الشهر.

وقال مدير إدارة التجنيد، إن المستندات المطلوبة، هى بطاقة الرقم القومي، وبطاقة الخدمة العسكرية "6 جند"، وأصل شهادة الميلاد، أو مستخرج رسمي منها، وصحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب، وفيش البصمات "1 جند" من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز، وفصيلة الدم، وأصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز لخريجي كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والبيطري والتمريض، بالإضافة إلى قسيمة الزواج للمتزوجين، ورخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها، وخطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه وكذلك قرار التعيين بالنسبة للمعيدين والمدرسين والأطباء المقيمين.

وأشار مدير إدارة التجنيد إلى أن الشبان المرشحين لكلية ضباط الاحتياط عليهم الالتزام بالتوقيتات المحددة لإجراء كشف الهيئة بإدارة التجنيد والتعبئة، حيث إن هذه الإجراءات مكملة للدورة التجنيدية وأنه في حالة تخلف الشاب تضاف سنة إضافية لمدة خدمته.

وأوضح أن الزواج من أجنبية لا يعفي الشاب من أداء الخدمة العسكرية، وأنه يتم عرض موقفه على الجهات المختصة قبل التحاقه بالخدمة العسكرية وبالنسبة للحاصلين على شهادات الإعفاء المؤقت أو تحت الطلب أو المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج يشترط الحصول على تصريح سفر قبل مغادرتهم البلاد من إدارة التجنيد أو المناطق التابعين لها والتي تعمل على مدار 24 ساعة بعد إيضاح موقفهم التجنيدي.

أما الحاصلين على مؤهلهم الدراسي من الجامعات والمعاهد الخاصة يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص.

وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أن القوات المسلحة حريصة على شبابنا حيث كان يجند خريجي كليات التربية في أبريل ويونيو فقط من كل عام، وأنه حرصا من القيادة على هؤلاء تم التصديق على تجنيدهم على أربع مراحل سنويا ما يوفر للشاب ستة أشهر.

وردا على سؤال حول المتجنسين بالجنسية المصرية، قال اللواء الغالي إن هناك قرارا وزاريا للتعامل مع المتجنسين حيث يخضع هؤلاء لإجراءات من الجهات المسؤولة لتحديد موقفهم من التجنيد وإذا كان يتم تجنيدهم أو إعفائهم.

وبالنسبة للمناطق النائية، أشار إلى أن هناك لجانا من التجنيد تتوجه للمناطق النائية لإنهاء المواقف التجنيدية للشباب بتلك المناطق، وأوضح أنه يتم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة معاملة خاصة لإنهاء تعاملاتهم وإنهاء إجراءاتهم فيما يتعلق بالإعفاء من التجنيد وإنهاء إجراءاتهم في نفس اليوم.