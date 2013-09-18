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مركز النيل للإعلام بالغردقة يعلن عن مبادرة "سلامتك تهمنا"

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مركز النيل للإعلام بالغردقة يعلن عن مبادرة "سلامتك تهمنا" مركز النيل للإعلام بالغردقة يعلن عن مبادرة "سلامتك تهمنا"

استهل مركز النيل بالغردقة مبادرة "سلامتك تهمنا" يوم الأحد الماضى، حيث تم تنفيذ الندوة الأولى للعاملين بشركة حياة والمسئولة عن تقديم خدمة نظافة لمحافظة البحر الأحمر وتعد هذه الندوة باكورة لعدد من الندوات التى تمتد على مدار الشهرين المتتاليين بهدف توعية العاملين بالشركة بأسس القيام بأداء دورهم دون الإضرار بصحتهم حيث إنهم من أكثر العاملين عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى نتيجة تعاملهم بشكل مباشر مع المخلفات والقمامة الخاصة بالمحافظة، وصرحت نرمين أحمد أبو سريع "مدير مجمع الإعلام"، إلى أن هذه المبادرة تأتى من ضمن عدد من المبادرات التى بدأها مركز النيل بهدف دعم المشاركة المجتمعية وتنفيذ عدد من المبادرات التى تهدف فى الأساس إلى تنمية المجتمع المحلى من خلال تنمية الفئات المهمشة وغير الفاعلة.

وحاضر فى الندوة الأولى الدكتورة علا عبد الفتاح، مسئول الإعلام والتثقيف بمديرية الصحة وكذلك دكتورة فاطمة موسى، مسئول إدارة العدوى بالمديرية حيث تم اللقاء مع عدد 50 من العاملين بالشركة لتوعيتهم بأساسيات الوقاية من العدوى، بأمراض قد تنقل عن طريق الإصابة أثناء العمل.

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مصر 365