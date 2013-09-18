وزيرا التعليم العالي والصحة يجتمعان لدراسة تطوير المستشفيات الجامعية

كتب : توفيق شعبان ودعاء عادل منذ 52 دقيقة

عقد الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، اجتماعا مع اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

ناقش عيسى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة عليا للمستشفيات الجامعية والمهام المنوطة بها وتشمل التخطيط والدراسة لتطوير المستشفيات الجامعية والتنسيق بينها وبين الوزارات المختلفة، وحل المشكلات المالية والإدارية والقانونية والأمنية من أجل تطويرها لتقديم خدمة تعليمية وصحية على أعلى مستوى، وتشكيل مجلس تنفيذى من مديري المستشفيات الجامعية برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، على أن يضم هذا المجلس في عضويته الجهات التنفيذية بالوزارات المعنية وتشمل التعليم العالي، والصحة والسكان، والتنمية الإدارية، والمالية.

وتناول الاجتماع سبل تفعيل التعاون بين المستشفيات الجامعية عن طريق آليات تعاون مؤسسي وربط حقيقي للخدمات بين المستشفيات وبعضها البعض، والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لعمل شبكة موحدة لملفات المرضى لتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، والاستفادة من هذه الملفات لعمل إحصاءات دقيقة للمشاكل الصحية على مستوى الجمهورية لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلات مما ينعكس بالضرورة على مستوى الخدمات الصحية.

وطالب الحضور، بوضع آليات للتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة عن طريق تفعيل المجالس الإقليمية، وخدمات الطوارئ العاجلة للمرضى عن طريق مركز النداء الآلي (137) وربطه بالخدمات الإسعافية على مستوى الإقليم، وإنشاء لجنة مركزية لمتابعة الأداء فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض الدراسة التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية عن الفترة من 2009 إلى 2011، لإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية، والوقوف على المشكلات التي تواجهها، وإيجاد سبل وخطط واضحة المعالم لحل هذه المشكلات.