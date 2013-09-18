رويترز: الطلب على "أبل آى فون 5 سى" ليس هائلا

قال مصدر من شركة اتصالات لرويترز إن الطلب المسبق على تليفون أبل الجديد "آى فون 5 سى" ليس "هائلا"، كما أن حجم المعروض منه ومن النسخة الأعلى سعرا، جاء مخيبا للآمال.

وكشفت "أبل" النقاب الأسبوع الماضى عن أحدث طرازين من آى فون وهما 5 سى المزود بظهر من البلاستيك، والذى يخطف الأبصار بتصميمه وألوانه الزاهية، وهى المرة الأولى التى تتبعد فيها أبل عن إنتاج هواتف باهظة الثمن والآخر الأعلى ثمنا 5 إس.

وبدأت أبل يوم الجمعة فى تلقى الطلبات الإلكترونية للهاتف 5 سى بألوانه الأزرق والأخضر والوردى والأصفر والأبيض، ويبلغ أدنى سعر له فى الولايات المتحدة 99 دولارًا من خلال التعاقد مع شركة اتصالات، ويبدأ بيع الهاتف فى عدة دول فى العشرين من الشهر الجارى.

وقال المصدر إن مستوى المعروض الذى وعدت أبل بإتاحته من الهاتفين فى أول أيام البيع والأسبوع التالى محبط جدا، مضيفا أن عدد الهواتف المخصصة لجميع الشركات محدود على ما يبدو.

واستطرد المصدر الذى رفض الكشف عن هويته، لأن أبل لم تكشف عن عدد الطلبات المسبقة لأى من الهاتفين، أن الطلبات المسبقة "ليست هائلة" أيضا.

ويبدأ سعر الطراز الأغلى 5 إس من 199 دولارًا من خلال التعاقد مع شركة اتصالات، وتطرحه الشركة بالألوان الرمادى والفضى والذهبى.

وتباع الهواتف من خلال أربع شركات اتصالات هى "ايه.تى. آند تى. وفرايزون وسبرينت وتى موبايل"، وأحجم ممثلو الشركات الثلاث عن التعليق، ولم يتسن الاتصال بأبل للتعليق.