"المالية" ترتب لإصدار ثانى طرح لسندات الخزانة صفرية الكوبون

أعلنت وزارة المالية عن الترتيب لطرح دفعة جديدة من السندات صفرية الكوبون الأسبوع المقبل، وذلك بعد نجاح أول إصدار لهذه السندات يوم الاثنين الماضى بقيمة مليار جنيه، حيث تلقت المالية طلبات بقيمة 3.164 مليار جنيه بمعدل تغطيته 3.11 مرة، مما يعكس مدى الإقبال الشديد من الجهاز المصرفى على الإصدار الجديد.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن البنوك المشاركة فى نظام المتعاملين الرئيسيين فى الأوراق المالية الحكومية، تقدمت بأسعار تنافسية للفوز بهذا الإصدار، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة الذى تم قبوله 10.745%، وبلغ الحد الأقصى للفائدة المقبولة 10.820%.

كما شهدت طروحات سندات الخزانة تراجعا جديدا فى سعر الفائدة بمعدل 2%، حيث انخفضت أسعار الفائدة على إصدار الخمس سنوات بمعدل 2.9%، كما انخفضت الفائدة على سندات العشر سنوات بمعدل 1.6%.

وأشارت الوزارة إلى أن السندات صفرية الكوبون تم تحديد مدة استحقاقها بـ18 شهرا، كى تلبى احتياجات البنوك لأدوات تساعد فى توفيق آجال محافظ الاستثمار لديها، وكذلك لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية لتكون نقطة وصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية، ويزيد من سيولتها.