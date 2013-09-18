نصيحة Kate Moss لترطيب البشرة

تشير النَّجمة كيت موس إلى أنَّ أفضل حلّ لترطيب البشرة والمحافظة على نضارتها بشكل دائم هو استخدام زيت جوز الهند. فبالرُّغم من أنَّه دهنيّ الملمس، وقد تشعرين بأنّ قوامه زيتيّ سميك، إلا أنَّ البشرة سرعان ما تمتصّه.

لذا لا تجعلي قوامه الدهنيّ السميك عائقاً أمام حصولكِ على بشرة أكثر نضارة ورطوبة، فزيت جوز الهند هو أكثر الزيوت فاعليَّة في تدليل البشرة وترطيبها وتنعيمها. وللتخلُّص من مشكلة دهنيَّة زيت جوز الهند، استخدميه مساءً قبل النَّوم بنصف ساعة، بعد غسل وجهك بالغسول.