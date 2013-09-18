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عيوب جماليّة فاضحة جداً لنجمات هوليوود!

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عيوب جماليّة فاضحة جداً لنجمات هوليوود! عيوب جماليّة فاضحة جداً لنجمات هوليوود!

الأربعاء 18-09-2013 14:00

بيروت- ميرنا عبّاس

تعودنا على متابعة وانتظار المناسبات الكبيرة والمهمة لمشاهدة مكياج النجمات وتسريحة شعرهن، وأزيائهن.

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ومع هذا، دائماَ نتوقّع نجماتنا بأجمل وأبهى إطلالة.
وبعد مشاهدتنا لعروض السجادة الحمراء، قد ننزعج مثلاً من استعمال نجمة لأحمر شفاه بلون لا يليق بها أو اختيار تسريحة غير لائقة.
لكن، أن نجد نجمة ارتكبت خطأ فادحاً فهذا غير مسموح.
في هذه الصور، يكشف "سيدتي نت" نجمات عالميات تمايلن على السجادة الحمراء وفي مناسبات كبيرة مع ظهور شعر طويل مقرف تحت الإبطين أو على الشفة العليا أو على اليدين والقدمين.
شاهدي الصور وشاركينا رأيك بموقف النجمات!

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