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اعتصام للفلسطينيين النازحين من سوريا أمام مركز للأونروا

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اعتصام للفلسطينيين النازحين من سوريا أمام مركز للأونروا اعتصام للفلسطينيين النازحين من سوريا أمام مركز للأونروا

نظم أكثر من 150 سيدة وطفلا فلسطينيا من نازحى مخيمات اللجوء الفلسطينى فى سوريا اعتصاما اليوم أمام مركز وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) فى مخيم الجليل بمدينة بعلبك شرقى لبنان ورفعوا شعارات تطالب بحقوق اللاجئين.

ودعت نجلة حسين المتحدثة باسم المنظمة الفلسطينية النسائية فى الجبهة الديمقراطية فى البقاع إلى الكف عما أسمته استهتار الوكالة وإهمالها لأوضاع النازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا.

وطالبت بتأمين المأوى المؤقت للقادمين من سوريا إلى حين عودتهم إلى منازلهم أو إعطائهم بدل إيجار شهرى والإغاثة الإنسانية الكاملة، والتى تكفيهم للعيش بكرامة وتأمين مواد التدفئة إضافة إلى معالجة النازحين على نفقة الأونروا الكاملة وتأمين الدواء اللازم مع زيادة الكادر الطبى واستيعاب كافة الطلاب القادمين من سوريا وفى كل المراحل التعليمية، وتأمين كافة مستلزمات الطلاب.

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مصر 365