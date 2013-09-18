أوغلى يدين حصار إسرائيل للمسجد الأقصى والهجوم على المصلين

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى أكمل الدين إحسان أوغلى إسرائيل للحصار الذى فرضته صباح اليوم الأربعاء، على المسجد الأقصى المبارك والهجوم على المصلين فيه، والسماح للمتطرفين الإسرائيليين بالدخول إليه، والتجول فى ساحاته، معتبراً أن هذا الاعتداء يصيب الأمة فى أحد أعزّ وأقدس مقدساتها، ويستدعى الوقوف فى وجهه ومنع تكراره.

وحمل أوغلى، فى بيان وزعته منظمة التعاون الإسلامى، إسرائيل مسؤولية التبعات التى تترتب على هذه الإجراءات، وأهاب بالأمة الإسلامية بالتنبّه إلى ما يتعرض له مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أذى واعتداءات لن تسكت الأمة طويلاً على استمرارها، مذكّراً بأنه وجّه رسالة إلى وزير خارجية المملكة المغربية يطلعه فيها على التطورات الخطيرة، التى يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والتى تستدعى انعقاد لجنة القدس.

ودعا الأمين العام المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ومجلس الأمن الدولى والدول الإسلامية الأعضاء فيه إلى النهوض بمسئولياتهم فى حفظ الأمن والسلم الدوليين وحمل إسرائيل على وقف اعتداءات المتطرفين ومنعهم من زيادة التوتر فى المنطقة.

وأكد أوغلى أن المنظمة عازمة على طرح ملف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى فى اجتماعات الأمم المتحدة التى ستبدأ الأسبوع القادم فى نيويورك، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالاً مع مفتى القدس ومحافظها واطّلع منهما على الأوضاع فى المسجد الأقصى المبارك عقب هذا الاعتداء الآثم.