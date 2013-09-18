الاتحاد الأوروبى: حكومة طعمة السورية أحد أطراف المعارضة التى سنتعامل معها

قال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الأوروبى مايكل مان اليوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لها حرية التعامل أو الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة المؤقتة التى انتخب الائتلاف السورى الوطنى قبل أيام أحمد طعمة رئيسا لها.

وأضاف مان فى مؤتمر صحفى خاص بدول الجوار ردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية عما إذا كان الاتحاد الأوروبى سيعترف ويتعامل مع حكومة طعمة السورية التى تتشكل فى المنفى: "الاتحاد الأوروبى يتعامل مع كل أطياف المعارضة السورية التى تؤمن بقيم العدالة والديمقراطية والقوانين التى يؤمن به الاتحاد الأوروبى، نحن لا نعترف بطرف فوق طرف آخر، نقاشنا ذلك مطولا فى الاتحاد الأوروبى وقلنا إن الحكومة مهمة ولكنها ليست الطرف الوحيد المعارض".

وتابع: "نحن أيضا نتعامل ونعترف بالائتلاف الوطنى السورى، ولابد من القول إن بلدان الاتحاد الأوروبى لها الحق كل منها على انفراد بالاعتراف بالحكومة الجديدة، نريد التأكيد مجددا أن الاتحاد يدعم القوى الديمقراطية والتى تسير فى هذا الاتجاه " وفق قوله.

وأضاف: "تركيزنا على الوضع فى سورية حاليا لان الصراع هناك يشكل مخاطر كبيرة على المنطقة وبلدان الجوار خصوصا، نريد تدمير السلاح الكيماوى الذى يملكه نظام بشار الأسد، ونحن نتحدث مع الأطراف المعنية بشكل مباشر وغير مباشر من اجل الحل السياسى".

من جانبه، قال بيتر ستانو المسئول الإعلامى فى الملف المالى بالاتحاد الاوروبى للوكالة الالمانية اليوم إن الاتحاد الأوروبى يخصص ميزانية مالية كبيرة للازمة السورية "تصل لنحو مليار ومئتى مليون يورو للأزمة السورية تصرف على البنى التحية واللاجئين فى بلدان الجوار وعلى المتضررين فى الداخل.

وأضاف: "لقد أتيحت لى الفرصة أن أعيش وأتعرف على أوضاع اللاجئين السوريين فى لبنان، كنت هناك قبل فترة، قضيت معهم نحو ثلاثة أسابيع، وسمعت أنهم يقولون إن معاناتنا مسؤولية البشرية كلها، وأنهم حتى اليوم لا يزالون فى أشد أنواع المعاناة الإنسانية وأنهم لم يعودون إلى حياتهم الطبيعية فى بلدهم".