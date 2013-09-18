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مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وطلاب فلسطينيين فى القدس

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مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وطلاب فلسطينيين فى القدس مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وطلاب فلسطينيين فى القدس

أصيب عشرات الطلبة المقدسيين، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز المسيل للدموع فى محيط إحدى المدارس ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأكد شهود عيان، أن دورية تابعة للاحتلال اقتحمت صباحا بلدة أبو ديس، وحاصرت محيط مدرسة أبو ديس الثانوية للبنين الواقعة بالقرب من جامعة القدس، مما أدى لاندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والطلبة، وقد أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه المدرسة، مما أدى لإصابة العشرات من الطلاب بحالات اختناق.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت اليوم الأربعاء أحد المواطنين الفلسطينيين بهدم منزله المبنى بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصرى فى بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وأمهلته مدة أسبوع لهدمه بنفسه أو أن تتولى هى عملية الهدم مقابل دفع تكاليف الهدم.

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مصر 365