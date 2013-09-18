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مقتل وإصابة 12 إثر انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

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مقتل وإصابة 12 إثر انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد مقتل وإصابة 12 إثر انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

أعن مصدر فى الشرطة العراقية أن 12 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الصناعة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من وزارة الصناعة فى منطقة الباب الشرقى وسط بغداد انفجرت ظهر اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

وكان وسط العاصمة وبالتحديد فى منطقة السعدون شهدت صباح اليوم انفجار سيارة مفخخة هو الثانى من نوعه فى نفس المنطقة خلال 24 ساعة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وإحراق مخزن يحتوى على مواد متنوعة، فيما شهدت بغداد مساء أمس الثلاثاء سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

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