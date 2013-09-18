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حماس تشكو من تراجع كبير فى الخدمات الصحية بغزة

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حماس تشكو من تراجع كبير فى الخدمات الصحية بغزة حماس تشكو من تراجع كبير فى الخدمات الصحية بغزة

أعلنت وزارة الصحة فى حكومة حركة حماس المقالة اليوم الأربعاء، عن تراجع كبير فى الخدمات الصحية بقطاع غزة بسبب ما وصفته بإعادة تشديد الحصار على القطاع.

وقال وزير الصحة فى المقالة مفيد المخللاتى، خلال مؤتمر صحفى فى غزة، إن القطاع الصحى تأثر بشكل كبير بعد إغلاق معبر رفح البرى مع وتراجع إمدادات القطاع بالخدمات الأساسية.

وأضاف المخللاتى أن وزارته تواجه أزمة حقيقية فى ركائزها الأساسية "ما دفعها إلى دق ناقوس الخطر لوضع الجميع عند مسؤولياته فى دعم الاحتياجات الصحية للمريض الفلسطينى وحماية حقوقه العلاجية".

وذكر أن الأرصدة الدوائية فى مستشفيات قطاع غزة تراجعت بنسبة 30% والتى كانت تصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى بشكل رسمى، إضافة إلى حرمان المرضى من علاجاتهم بسبب نفاد 145 صنفا من الأدوية من القائمة الأساسية البالغة 500 صنف.

وأكد، المخللاتى نفاد 460 صنفا من المستهلكات الطبية من القائمة الأساسية البالغة 904 أصناف، إضافة إلى نحو 100صنف مهددة بالنفاذ خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.

وأشار إلى حرمان حوالى ألف مريض من الحالات المرضية التخصصية من الوصول إلى المستشفيات المصرية المتخصصة شهريا منهم ما يزيد عن 300 حالة يتم تحويلها رسميا من قبل وزارة الصحة.

وحذر المخللاتى من التناقص المستمر فى واردات المحروقات اللازمة لعمل المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف والنقل الصحى، تزامنا مع زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائى إلى 12 ساعة يوميا.

وطالب وزير الصحة فى الحكومة المقالة، بضغط دولى على إسرائيل لـ"رفع حصارها غير القانونى عن قطاع غزة والسماح بحرية التنقل وإدخال الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد البناء الأساسية".
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مصر 365

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