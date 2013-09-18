فعاليّات أسبوع الموضة تنتقل من لندن إلى ميلان

انتهت البارحة فعاليَّات أسبوع الموضة في العاصمة البريطانيَّة لندن لتنتقل بعدها إلى مدينة الأناقة الإيطاليَّة ميلان، حيث تنتظرنا عروض كثيرة ومشوِّقة لأشهر المصممين الإيطاليين، مثل: Dolce & Gabbana, وRoberto Cavalli, و Giorgio Armani وغيرهم.

أمَّا أبرز ملاحظاتنا على أسبوع لندن للموضة فهي:

- ظهور بارز للونين الأبيض والأسود ليؤكِّد المصممون أنَّ هذين اللونين لا يزالان من أبرز اتجاهات الصيف المقبل.

- اكتسحت ألوان الباستيل معظم العروض في لندن.

- شاهدنا الطَّبعات المختلفة، مثل: الورود، والخطوط العريضة في عروض الأزياء اللندنيّة.

- ظهرت الأزياء الشفّافة من التنانير وفساتين السهرة.

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