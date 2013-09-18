محافظ بني سويف يستعرض استعدادات العام الدراسي بدقيقة حداد علي أرواح الشهداء

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أن لابد من طي صفحة الماضي وأن يكون فلسفة العمل في المرحلة المقبلة قائمة على التشاور والتعاون والإصغاء والتفاني في أداء العمل ولا حاجة للبكاء على اللبن المسكوب، مشيرا إلى ضرورة التوحد خلف هدف واحد وهو خدمة أبناء المحافظة , كل في مجاله , بعيدا عن تصفية الحسابات للنهوض بالمحافظة خاصة بعد الفترة العصيبة التي مرت بها المحافظة.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس التنفيذي برئاسته وبحضور اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف واللواء محمد عزت السكرتير العام والعميد أحمد زكي رأفت السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديريات المصالح والمديريات

واستهل المحافظ الاجتماع بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة حداد على شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة ترحما على أرواحهم الطاهرة التي صعدت لبارئها وهم يدافعون عن مقدرات الوطن واستشهادا في سبيل أداء الواجب ،فضلا عن قراءة الفاتحة على روح الراحل الدكتور عبد الرحيم محيسن مدير عام الطب البيطري السابق الذي توفى الأسبوع الماضي

واستعرض المجلس التوجيهات الخاصة باجتماع مجلس المحافظين الأخير ,الأسبوع الماضي, والذي تناول التركيز على العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية والمشروعات العاجلة مثل برامج النقل وتحسين الكهرباء وتحسين البيئة والتي يستلزم تنفيذها خلال 6 إلى 9 أشهر قادمة لتنشيط الاقتصاد المصري وتطوير المناطق العشوائية

وفي هذا السياق طالب المحافظ رؤساء المدن ومديري المديريات المعنية بتكثيف جهودها في الملفات الحيوية وعلى رأسها النظافة وتحسين مستوى رغيف الخبز والخدمة الصحية والتي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر ويومي مشيرا إلى متابعاته اليومية لهذه الملفات من خلال عدة آليات مختلفة منها التقارير والمتابعات الميدانية على الطبيعة من قبل الجهات المختصة والزيارات الميدانية ,, مشددا على مبدأ الباب المفتوح وعدم الانعزال عن الجماهير

كما تم عرض كتاب المديرية المالية بشأن توزيع اعتمادات محافظة بني سويف الخاصة بالديوان العام ومديريات الخدمات عام 2013/2014م طبقا للقانون 19 لسنة 2013م بربط موازنة العام المالي 2013/2014م حيث تم إدراج موازنة المحافظة في قسم خاص شاملة الاعتمادات الخاصة بجميع فروع الخدمات بدائرة المحافظة إيرادا واستخداما ,,, حيث تشمل الإيرادات الضرائب بالباب الأول والمنح بالباب الثاني وإيرادات أخري ,,, في حين تشمل أوجه الصرف والاستخدامات ومنها الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية “الاستثمارات “وسداد القروض المحلية والأجنبية

وتناول الاجتماع عرض بيان بالمشروعات الجاري إعدادها والتي تستوعب عمالة كثيفة والممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي والتي تبلغ مخصصاتها المالية 16.370.000جنيه ,, منها أكثر من 10 مليون جنيه لصيانة وترميم المدارس تقوم بتنفيذها الأبنية التعليمية والإسكان ,,, علاوة على 5 مليون جنيه لرصف الطرق بمراكز ناصر اهناسيا الفشن ساهمت المحافظة فيها بنصف مليون جنيه ,, بالإضافة مايزيد عن مليون جنيه لصيانة شبكات مياه الشرب بقرى الواسطى وناصر وبني سويف وببا

فيما ناقش الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد حيث أشار وكيل الوزارة إلى انتهاء أعمال الصيانة الشاملة لعدد 9 مدارس بالتعليم الفني ,, فضلا عن الانتهاء من تطوير 14 مدرسة حكومية ,, و الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة من إصلاح أثاث وكهرباء وصرف صحي وسباكة ودهانات ,,, مشيرا إلى وصول 80 % من الكتب المدرسية وجاري نقل النسبة المتبقية قبل بدء العام الدراسي

كما أشار وكيل الوزارة إلى دخول عدد 8 مدارس الخدمة التعليمية للعام 2013/2014م حيث تم الانتهاء من تجهيز عدد 6 مدارس من خلال عمليات الإحلال الكلي والتوسع والإنشاء والاستكمال ,,,وجاري تجهيز المدرستين الأخريين,,, علاوة على قيام المديرية بمواجهة النقص في بعض التخصصات من خلال عملية الندب الجزئي للمدرسين لسد العجز

وفي هذا السياق وضعت مديرية الأمن خطة تأمينية ومرورية شاملة بالتعاون مع مسئولي ومديري المدارس، لتأمين الطلاب على مدار اليوم الدراسي، ، واتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية اللازمة لبدء العام الدراسي، بما يحقق الأمن والأمان للمواطنين والتصدي لصور المخالفات والإشغالات وأي محاولات للخروج على الشرعية والقانون، وذلك لما يتسم به العام الدراسي من ارتفاع معدلات الحركة المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية مع القيام بحملات في محيط المدارس،

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