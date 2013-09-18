انقطاع المياه عن ثلاثة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انه بمناسبة عمل لحام على خط المياه بشارع الجمالية فى اطار مشروع تطوير منطقة الجمالية والمنفذ بمعرفة شركة المقاولين العرب الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن ( الجمالية – الغورية – شارع قلم المرور بالدراسة ) لمدة 12 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء الخميس الموافق 19/9/2013وحتى الساعة السادسة صباح غدا الجمعة.

> وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة .

> هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الارضى فقط.