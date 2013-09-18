تظاهر مئات المعلميين أمام ديوان محافظة المنوفية للمطالبة بالتثبيت

تظاهر صباح اليوم ،الأربعاء المئات من المعلمين المتعاقدين والبالغ عددهم 8000 معلم متعاقد على مستوى المحافظة أمام ديوان عام محافظة المنوفية للمطالبة بتعديل المسمى الوظيفى من معلم متعاقد إلى معلم مساعد والتثبيت.

> وأكد المتظاهرون أن صيغة التعاقد معهم كمعلم متعاقد لن تمكنهم من الحق فى التثبيت نظراً لوجود خطأ جوهرى بالمسمى الوظيفى الذين تم تعيينهم عليه “كمعلم متعاقد” وليس “معلم مساعد” مؤكدين أنه يجب تغيير التعاقد لمعلم مساعد طبقا لقانون 155 و القانون 93 لسنة 2007 حتى يتم التعيين .

وأكد أشرف الخواجة أحد المعلمين المتعاقدين أنهم حصلوا على وعود من المسؤلين بديوان عام المحافظة في اجتماعهم باللواء مصطفى بيومي سكرتير عام مساعد المحافظة حيث بادر السكرتير المساعد بالإتصال هاتفياً بمكتب وزير التربية والتعليم ومكتب التنظيم والإدارة بالمنوفية للإستفسار عن الوضع القائم وتوضيح كافة الأمور لحل هذه المشكلة . وقد أعلن أن الوزارة بصدد تثبيت 150 ألف مؤقت وسيتم الاعلان عن ذلك خلال أيام .

> وقال محمد محمود مدرس علوم بالعقد المؤقت – إنه عمل بالأجر سنتين كاملتين على حسب عدد الحصص التى يقوم بتدريسها ثم تحول إلى عقد مؤقت منذ 5 سنوات وإلى الأن بنفس العقد المؤقت ولم يتم تثبته ويطالب بالتعيين.

وأضاف أحمد عبد السيمع أحد المعلمين المؤقتين أنه تم تعيين عدد كبير من المعلمين الجدد بعقود معلم مساعد وسيتم تثبيتهم بعد 6 أشهر براتب يتجاوز 700 جنيه عكس عقودهم المؤقتة براتب 176 جنيه حتى وصل إلى 200 جنيه فقط .

وأكد المتظاهرون على أنهم رفعوا مذكرة إلى وزير التعليم من أجل المطالبة بالتثبيت ووصلهم فاكس بأن الموفقة لابد تأتى من خلال محافظ المنوفية مهددين بالاضراب عن العمل مع بدايه الدراسة .