محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية: المدارس مؤمنة ولا إقصاء لأى مواطن

قال اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه لا إقصاء لأى مواطن مصرى، طالما أنه ذو كفاءة ويعمل بجد وإخلاص، ولم يشارك فى عنف أو إراقة الدماء، نافيا ما نشرته إحدى الصحف أمس، عن تشكيل المحافظة لجنة لحصر المعلمين المنتمين للتيار الإسلامى لنقلهم إلى وظائف إدارية.

وأشار المحافظ إلى أنه لا يمكن حرمان أى معلم من عمله مهما كان انتماؤه أو فكره مناشدا الجميع عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات، التى تسبب البلبلة وتثير الاستياء.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بمسئولى التربية والتعليم للوقوف على آخر استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسى السبت المقبل.

وطمأن "محافظ أسيوط " المواطنين وأولياء الأمور على الحالة الأمنية بالمحافظة قائلا: إن هناك تقديرا كاملا للمرحلة الحالية، وفق خطة متكاملة يتم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية الأمن والمنطقة الجنوبية العسكرية، للتصدى لأى أعمال عنف، أو تخريب بكل حسم وقوة بالتعاون مع أهالى المحافظة مشيرا إلى أن المدارس ستكون مؤمنة تماما، ولا داعى لأى خوف أو قلق على الطلاب فى جميع المدارس على مستوى المحافظة.

وأوضح أن أسيوط من أكثر المحافظات التى تشهد استقرارا وهدوء أمنيا فى كافة أرجائها بفضل تعاون الجيش والشرطة والأهالى.

وشدد المحافظ من جديد على ضرورة أن يبدأ اليوم الأول للدراسة بتخصيص الحصة الأولى بموضوعات عن أهمية "نبذ العنف" والتأكيد على السماحة التى يحثنا عليها الإسلام لغرس هذه القيم فى نفوس الطلاب، وتقبل الرأى الآخر حتى نصل إلى ديمقراطية سليمة وحقيقية لأننا جميعاً مصريون نعمل لأجل بلدنا وصالح وطننا.

وأضاف فتحى بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظة انتهت تماما من كافة استعداداتها لبدء السنة الدراسية الجديدة، وأن الكتب الدراسية وصلت للمخازن، وتم توزيعها على الإدارات التعليمية التى تولت توزيعها بالفعل على المدارس، والانتهاء من تسليمها للطلاب منوهاً أن هيئة الأبنية التعليمية، انتهت من أعمال الصيانة اللازمة لجميع المدارس بالإضافة إلى توزيع المقاعد الجديدة للفصول والمدارس، وتوفير الأجهزة اللازمة للمعامل من تليفزيونات وأجهزة كمبيوتر وأفلام تعليمية.