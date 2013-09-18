الدكتورة مهجة عبد العزيز أول عميدة لـ"تمريض" كفر الشيخ

قرر الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، تكليف الدكتورة مهجة عبد العزيز سليم، الأستاذ بقسم التمريض الباطنى الجراحى بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ، للقيام بأعباء ومهام عميد كلية التمريض، فى العام الأول لبدء الدراسة بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ.

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