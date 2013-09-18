استعجال تقرير الطب الشرعى حول وفاة فرنسى داخل حجز قصر النيل

قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن استعجال تقرير الطب الشرعى لمواطن فرنسى لقى مصرعه داخل حجز قسم شرطة قصر النيل.

كشفت تحقيقات النيابة التى اجراها احمد الموجى وكيل نيابة قصر النيل، ان القوات الامنية قد القت القبض على المتهم فى حى الزمالك لاختراقه حظر التجول ووجوده فى حالة سكر تامة، تم وضعه داخل الحجز الخاص بالقسم، وعلى أثر ذلك قام 6 متهمين من المتواجدين معه بالتعدى عليه بالضرب والإيذاء البدنى مما أسفر عن وفاته ومصرعه داخل القسم.

واستخرجت النيابة المتهمين من محبسهم وباستجوابهم انكر خمسة من المتهمين التهم الموجه اليهم، ولكن اعترف المتهم السادس بأنهم قاموا بالتعدى عليه لعدم رغبتهم فى تواجده بينهم لانه شخص غير مصرى ويحمل جنسية غير مصرية، وكشفت المعاينة المبدئية للمجنى عليه ان الوفاة نتيجة نزيف داخلى وكسر بالجمجمة، وأوضحت أن الفرنسي لم يكن يحمل تأشيرة دخول صالحة لدى توقيفه في حين قالت السفارة الفرنسية أنه كان يعيش في مصر منذ فترة طويلة.