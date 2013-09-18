مدرب “هال سيتي” : كنت أخاف ألا أرى جدو قبل نهاية العام

أكد ستيف بروس المدير الفني لفريق هال سيتي أنه سعيد بعودة المصري محمد ناجي “جدو” لصفوف الفريق مرة أخرى، يأتي ذلك بعد انتقاله للنمور على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.

وصرح بروس لشبكة (سكاي سبورتس) “معرفة أن جدو سيعود لنا دعم قوي، كان هناك وقت كنت أخاف ألا أراه قبل الكريسماس”، وأمضى جدو النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى صفوف هال حيث قاده للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خوض 12 مباراة أحرز فيهم 5 أهداف، قبل أن يستعيره النادي الإنجليزي مرة أخرى هذا الموسم.

جدير بالذكر أن جدو يحتاج إلى أسبوعين للعودة إلى كامل لياقته مرة أخرى وبدء خوض مباريات فريقه.