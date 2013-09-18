تعرف على تأثير مرض الذئبة الحمراء على المرأة الحامل

قال الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامع عين شمس، إن الإصابة بمرض الذئبة الحمراء عند النساء أثناء الحمل يؤدى إلى حدوث مخاطر للمريضة والجنين، منها حدوث أعراض تسمم الحمل أو الإجهاض التلقائى وإصابة المولود باضطراب فى ضربات القلب، ونقص شديد فى النبض ونشاط المرض وظهور العديد من الأعراض لدى الأم التى قد تؤدى فى بعض الحالات إلى اتخاذ قرار إنهاء الحمل أو الولادة المبكرة.

> وفى تصريح لـ"اليوم السابع" حذر الطبيب مريضات الذئبة الحمراء من تناول أقراص منع الحمل التى تحتوى على هرمون الأستروجين، لأن له تأثير سلبى على المريضة، ويؤدى إلى نشاط المرض، لذلك لا ينصح الطبيب بحدوث الحمل إلا بعد التأكد من عدم وجود أى أعراض أو دلائل معملية لنشاط المرض فى فترة الستة شهور السابقة لحدوث الحمل.

وأوصى أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم جميع مريضات الذئبة الحمراء الحوامل بالمتابعة الدورية المنتظمة مع طبيب النساء والتوليد ومع طبيب الروماتيزم والمناعة وإبلاغهما فورا عند حدوث أى أعراض غير طبيعية تشعر بها المريضة، مؤكدا على ضرورة أن يتم توليد المريضات بالذئبة الحمراء فى أحد المستشفيات التى يتوفر بها رعاية مركزة لحديثى الولادة تحسبا لوجود اضطرابات قلبية لدى المولود.