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كيف يمكن تجنب مشاكل الغيرة المستمرة

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كيف يمكن تجنب مشاكل الغيرة المستمرة كيف يمكن تجنب مشاكل الغيرة المستمرة

قد تكون الغيرة هى دليل الحب، كما يعتقد البعض، إلا أن زيادتها تؤدى إلى مشاكل كثيرة، وتسأل قارئة "كيف يمكن وقف الاضطرابات والمشاكل الزوجية الناجمة عن الغيرة فأنا شديدة الغيرة، ما يحدث العديد من المشاكل الزوجية بينى وبين زوجى".

أجاب على هذا التساؤل الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى، مشيرًا إلى أن الغيرة الشديدة من الزوجة تنتج عن عدم الإحساس بالأمان، ما يجعلها ضعيفة الثقة بنفسها، وتبحث عن أسباب لاختلاق المشاكل مع زوجها عن طريق الغيرة التى تولد سلسلة من المشاكل وتجعل المرأة غير قادرة على السيطرة على تصرفاتها، وينصح بحرى القارئة، بأن تكون هادئة وأن تمتص غضب زوجها ولا تكون ضاغطة عليه، حتى لا يبحث عن شخص آخر، لذلك لابد من خلق لحظات طيبة مع الزوج واستغلال وقت الفراغ للحديث عن ذكريات جيدة تساعد على مواجهة ضغوط الحياة.

وأوضح بحرى أن هناك حالات عدة للطلاق تمت بسب الغيرة المستمرة والدائمة لذا لابد من تخفيف الغيرة والبحث عن طريق للسعادة.

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مصر 365