مديرية أمن أسيوط : تأمين شامل للمنشآت التعليمية خلال العام الدراسي الجديد

أصدرت مديرية أمن أسيوط بياناً لتأمين المنشآت التعليمية بالمدارس والمعاهد والجامعات خلال بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار البيان إلي أن تأمين المدارس سيتم بتقسيم الدوائر بدء بقسمي أول وثان أسيوط الي والتي سيتم تقسميها إلي 9 قطاعات قوام كل قطاع “ضابط بحث وبرفقته “3″ شرطي سري مسلح و مجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن للمرور على جميع المدارس بكل قطاع” .

حيث تم تكليف خدمات القوة الأمنية المعينة للمرور بدائرة قسمي أول وثاني وقوامه ضابط بحث و “2″ شرطي سري مسلح بالأضافة إلي مجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي ومجموعة من الشرطة العسكرية للمرور على كافة المدارس والميادين والشوارع الهامة لملاحظة الحالة والظهور بالمظهر الأمني الفعال لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي خروج على القانون .

وأضافت المديرية في بيانها إلي أنه تم أيضاً تعزيز المدارس الثانوية الهامة بدائرة قسمي أول وثان أسيوط والتي تبلغ 19 مدرسة بضابط نظام و “3″ مجند من إدارة قوات الأمن” كخدمة تامين من بدء اليوم الدراسي حتى نهايته .

حيث تم تقسيم دائرة كل مركز إلي قطاعين قوام كل قطاع ضابط بحث وبرفقته “3″ شرطي سري مسلح و ضابط نظام وبرفقته ” 3″ فرد درجة أولى و مجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن للمرور على كافة المدارس بكل قطاع وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي خروج على القانون .

فيما أشارت المديرية إلي أن تأمين الجامعات كجامعة الأزهر والجامعة العامة” إلي أنه تم تكليف سيارات النجدة والاشتباه بمداومة المرور بمنطقة الجامعة والمدن الجامعية والمعاهد لملاحظة الحالة والتأكد من انتظام وكفاية الخدمات مع توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي خروج على القانون .

وتعين الخدمات اللازمة والمناسبة من جميع الإدارات بالمديرية كلاً في نطاق إختصاصه إدارة المرور و إدارة الحماية المدنية و إدارة شرطة النجدة و قسم المسطحات المائية و إدارة البحث الجنائي ، كما أختصت المديرية أن الأشراف سيكون لرؤساء وحدات البحث بالمراكز والأقسام .