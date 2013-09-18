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"زيباري" يتسلم نسخا من أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى العراق

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"زيباري" يتسلم نسخا من أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى العراق "زيباري" يتسلم نسخا من أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى العراق

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

تسلم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، اليوم، نسخًا من أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى بغداد، وهم سفراء كل من "نيبال"ـ بهارات راج باؤديال، "جيبوتي"ـ محمد علي مؤمن، و"أيرلندا" ـ نيل هولهان.

وذكر بيان للخارجية العراقية اليوم، أنه جرى خلال مراسم تسلم نسخ أوراق الاعتماد للسفراء الثلاثة بديوان عام الوزارة في بغداد، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين والعراق وكل من الدول الثلاث وآفاق تطويرها على كافة الصعد.

وأضاف البيان أن السفراء الجدد سيقومون بمهام عملهم بصفة غير مقيمة، لكنها خطوة أولية في اتجاه الوصول إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل مستقبلا، مؤكدا أن هذا دليل آخر على زيادة ثقة العالم في العراق الديمقراطي الجديد.

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