تأجيل محاكمة مدير المدينة الجامعية ومسئول التغذية بالأزهر إلى 30 اكتوبر المقبل

وكانت نيابة شرق القاهرة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح، بتهمة الإهمال والتسبب في تسمم 189 طالبًا من طلاب المدينة الجامعية بالأزهر ونسبت التحقيقات للمتهمين تهمة الإهمال والإصابة الخطأ .

ورفض رئيس قسم إدارة التغذية بالمدينة الجامعية، أثناء الاستماع لأقواله أمام محمد الصاوي، رئيس النيابة الجزئية بمدينة نصر، اتهام أي شخص بالتسبب في واقعة التسمم، ولم يتهم أحدا من الطلاب .

وأكد أن مسئولي إدارة التغذية لم يتأكدوا من أن من اقتحم المطبخ كانوا طلابًا بالأزهر أم لا، موضحًا أن عددًا منهم دخل إلى المطبخ وبحوزتهم كاميرات تصوير، وكان معهم عدد من الفتيات اللاتي كن يقمن بالتصوير بهواتفهن، وعندما رفض الطباخون والعمال السماح للطلاب بالدخول، طرقوا أبواب المطبخ بقوة وحاولوا كسرها، ثم اقتحموا المطبخ، وكان بحوزتهم 3 كاميرات فيديو، وقاموا بالتصوير ثم فتحوا أواني الطعام المطهي، والذي كان معدًا لوجبة غداء طلاب المدينة الجامعية، وقاموا بتصويره ثم غادروا مسرعين .