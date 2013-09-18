ضبط تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

تمكن رجال المباحث بالمنوفية من القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بالحفر داخل المنزل على مساحة 1 متر فى 1 متر، بحوزتهم معدات الحفر والتنقيب.

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد “نبيل مسلم” رئيس مباحث مركز منوف، يفيد بورود معلومات عن قيام مجموعات من الاهالى بقرية زاوية رازين دائرة المركز، بالتنقيب والبحث عن آثار داخل إحدى المنازل ملك “عبد الغفار محمد” 45 سنة.

وبتقنين الاجراءات خرجت قوة من رجال المباحث إستطاعت القبض على كل من “خالد م . ح” 46 سنة، و”نبوى ن . م” 60 سنة، و”جمال .م” 52سنة، موظف بآثار الوجه البحرى مقيم بركة السبع أثناء قيامهم بالحفر داخل المنزل على مساحة 1 متر فى 1 متر، بحوزتهم معدات الحفر والتنقيب.

و تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 19960 جنح مركز منوف وتولت النيابة التحقيقات.