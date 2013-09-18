النيابة الإدارية تـحيل مراقب عام سنترال الأوبرا لـمجلس التأديب بسبب الفيس بوك

صرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أنه قد أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مراقب عام بسنترال الأوبرا لمجلس التأديب بالشركة المصرية للإتصالات لإتهامه بإهانة رئيس قطاع المشروعات عبر الفيس بوك .

وكشفت التحقيقات أن محسن منصور يوسف المراقب العام بسنترال الأوبرا قام بوضع مشاركات على جروب بموقع الفيسبوك تضمن عبارات تنطوى على إهانة منى حامد حسن رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية للإتصالات والإساءة إليها .

وإستندت النيابة إلى تقرير مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية الذى إنتهى إلى أن المتهم هو الذى إرتكب الواقعة مستخدماً حاسب آلى مرتبط بجهاز Adsl متصل بخط التليفون المسجل بالشركة المصرية للإتصالات باسمه وهو صاحب خدمة الإنترنت المرتكبة الواقعة من خلالها الأمر الذى يشكل مخالفة تأديبية .

وإنتهت النيابة إلى إحالته لمجلس التأديب المختص بالشركة لتوقيع العقوبة التى تتناسب مع الجرم التأديبيى المنسوب إليه.